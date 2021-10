Benessere animale: varato dal Ministero il nuovo Piano Nazionale

Il Ministero della Salute ha emanato il nuovo Piano Nazionale per il Benessere Animale per l’anno 2021. La nuova stesura consente un sistema uniforme dei controlli ufficiali a livello nazionale e innova l’approccio al benessere animale, a distanza di tredici anni dal primo Piano nazionale.

Planning e sistema strutturato progettato e varato dal Ministero della Salute per salvaguardare gli animali e il loro benessere.

Il Primo Piano Nazionale è stato varato nel 2008 e, nel corso degli anni è stato sottoposto ad aggiornamenti e revisioni, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e le normative di applicazione.

Nel 2020 un team istituzionale e di esperti si è riunito per promuovere un adeguamento del Piano. Sono state catalogate le specie in base a degli indicatori di rischio che consentono in facile controllo e di incrociare dati attraverso sistemi appositi.

Le categorie protette dal PNBA sono:

-Suini

-Vitelli

-Bovini e Bufalini

-Broiler

-Galline ovaiole

-Ovini

-Caprini

-Altri avicoli

-Conigli e Lepri

-Equidi

-Acquacultura

Per ogni specie inoltre, è stata individuata e segnalata una soglia di controllo annuale con la specifica delle quote di rischio per monitorare, entro stretti margini, la salute animale e rendere celeri eventuali segnalazioni. Tutte le azione saranno sottoposte a controllo.

Quest’ultimo, quello della supervisione e dei controlli, un tema centrale per l’aggiornamento del PNBA: infatti, a differenza dello scorso anno, i dati rilevati dopo le ispezioni negli allevamenti dovranno essere caricati sul sistema digitale nazionale entro 30 giorni (Vetinfo-controlli).

Per quanto riguarda i documenti di check list, per uniformare i controlli ottimizzare la categorizzazione ,sono state messe a punto apposite checklist disponibili su Vetinfo-controlli e su Classyfarm.

Ha oggi sono disponibili per le specie suina, bovina e bufalina, per i vitelli e per le galline ovaiole. Ognuna è abbinata al relativo manuale operativo.

Per tutte le altre specie non citate sopra sarà ancora utilizzata la precedente versione delle checklist “altre specie”, a eccezione dei broiler per i quali è disponibile la checklist specifica.

Documenti e normative sono consultabili su Vetinfo e ClassyFarm.

Il Ministero della Salute effettuerà controlli agli Assessorati regionali e alle P.A. per verificare l’attuazione delle norme previste dal PNBA.