"Operazione Margherita": scatta la difesa contro le frodi della pizza

Ogni giorno solo in Italia si sfornano circa 8milioni di pizze nelle circa 63mila pizzerie e locali per l’asporto, taglio e trasporto a domicilio.

In termini di ingredienti, nell'arco di un intero anno, si lavorano circa 200milioni di chili di farina, 225milioni di chili di mozzarella, 30milioni di chili di olio di oliva e 260milioni di chili di salsa di pomodoro.

E' quanto stima la Coldiretti nel commentare positivamente l'operazione "Margherita" dei militari dei Reparti per Tutela Agroalimentare (Rac) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina che hanno verificato la veridicità e la lealtà delle informazioni proposte ai consumatori.

Una operazione di trasparenza decisiva per contrastare il numero crescente di frodi alimentare: il rischio concreto è che vengano spacciati per Made Italy prodotti low cost come il concentrato di pomodoro cinese o le cagliate di latte dall’est Europa ma anche l'olio tunisino.