Veneto, riparte la locomotiva del Nordest

Dopo i mesi di stop causati dalla pandemia il Veneto riparte. A dirlo è il Bollettino socio-economico del Veneto ripotando i principali dati congiunturali aggiornati a ottobre 2021. A iniziare dal Pil, che dopo la contrazione del 2020 (-9% per il Veneto), è in salita, tanto che le previsioni per il 2021 sono state riviste al rialzo ipotizzando un +5,9 per cento (contro il +5,3% del dato dell’Italia). Ripartono i consumi delle famiglie che saliranno per il 2021 del 4,2 per cento contro una media nazionale del 3,6. Si prospettano in crescita anche gli investimenti in Veneto, crollati del 9,8 per cento lo scorso anno: per il 2021 la stima è di un + 16 per cento a fronte di un dato nazionale di +15,5.