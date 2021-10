Innovazione digitale: la start up migliore è veronese

Premio Top of the Pid Veneto 2021, la vincitrice veronese è Revelo di Roveredo di Gua.

È una “start-up innovativa” fondata da Marco Favazza, che sviluppa strumenti informatici concepiti per essere di supporto nel processo decisionale nelle piccole e medie imprese.

Il progetto premiato è finalizzato ad accompagnare le imprese nella vendita online (e-commerce) nelle principali piattaforme B2B gestendo tutti i processi logistici, di vendita e di comunicazione.

Il premio è stato organizzato da Unioncamere del Veneto, dai PID delle Camere di Commercio del Veneto e supportato anche dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma di informazione alle piccole e medie imprese venete sulle politiche economiche regionali e comunitarie per lo sviluppo imprenditoriale.

La capacità di continuare ad investire sul futuro anche nel corso dell’emergenza sanitaria ed economica del Covid-19. È stato questo il filo conduttore della premiazione per il “Top of the Pid Veneto 2021” che si è svolta oggi a Padova, nella “sala Aria” del centro conferenza della Stanga, cui hanno partecipato Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto e Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive.

Il premio è stato assegnato da una Commissione giudicatrice composta dai rappresentati dei PID del sistema camerale e dall’Università di Padova – Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali.

«Lo scopo del Premio – ha affermato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Cesare Veneri, che ha consegnato il premio alla Revelo - è valorizzare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche che utilizzino al meglio le opportunità offerte da internet. Tali progetti dovranno comportare il ricorso ad una o più delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0. Obiettivo dell'edizione 2021 è stato quello di individuare e dare visibilità a progetti innovativi che possano aiutare le imprese nella ripartenza economica post-pandemia, favorendo la transizione digitale ed ecologica».

Una menzione speciale, poi, è stata assegnata alla Video Delta di San Martino di Buon Albergo (Verona) per la realizzazione di un servizio di accompagnamento delle PMI nella vendita online gestendo in modo integrato tutti i processi logistici, di vendita e di comunicazione.