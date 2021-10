Imprese, le donne che "Fanno la differenza": domani il workshop

Impresa, sostenibilità e innovazione: è il focus del workshop “Raccontare la Differenza”, che si terrà domani dalle ore 14 a Verona ospitato nella sede dell’azienda Vecomp Spa, con l’AD Massimo Sbardelaro a fare gli onori di casa. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è organizzata da Smart&Life.

L’obiettivo è quello di coinvolgere imprenditori, dipendenti di imprese e liberi professionisti a riflettere su quali strumenti le aziende hanno oggi a disposizione per essere più sostenibili e innovative, ascoltando l’esperienza di donne che hanno scelto di “fare la differenza” nella loro azienda.

Una di loro è Sara Battistin, responsabile Qualità e Referente Interna Family Audit di Vecomp Spa di: «Mi hanno invitato a parlare dell’esperienza della Conciliazione vita-lavoro in azienda. È un progetto in cui crediamo in azienda anche perché vediamo i vantaggi organizzativi che permette di raggiungere. Penso che un conto sia parlare di spazio per le donne e un conto sia dare reali possibilità a tutti per emergere, ciascuno con la propria differenza».

Sono inoltre previste le testimonianze dirette di Lucia Cuman, CEO-Organizzazione e Sviluppo STL Design & Technology di Marostica (VI); Giulia Bezzi di SeoSpirito SB, Imprenditrice Benefit, SEO strategist e Fonduer de LeROSA di Padova.

Relatori dell’incontro saranno Cristina Calzavara di Smart&Life, Diego Trevisan dell’associazione Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale, Beatrice Bettini di GoForBenefit e Gilda Esposito di Future Designer MoCa - Università di Firenze.