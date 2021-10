Speciale Vinitaly. Celestino Gaspari: «Ero un po' pessimista, mi sono ricreduto»

E però sta di fatto che oggi è il secondo giorno e noi come azienda non abbiamo avuto neanche il tempo di bere un caffè. Siamo di fronte solo a operatori, non è aperto al pubblico per cui enoteche, distributori...Poi penso che il Vinitaly debba mantenere comunque il suo format che conosciamo: è una cosa bella, è una settimana di festa e di valore non solo per la fiera ma per per tutto il Veneto e non solo. Questo evento, quindi, deve andare avanti. Certo è da apprezzare anche il coraggio di Veronafiere di dire ci mettiamo in gioco, anche con il rischio di fare un flop. E invece, tutto sommato, penso che tutti possano ritenersi soddisfatti anche loro.