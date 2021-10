Inarrestabile Signorvino, apre il quarto store a Milano

Signorvino arriva a quota 24 punti vendita dislocati sul territorio nazionale con l’apertura del quarto locale su Milano, zona Garibaldi, in piazza 25 Aprile all’angolo con Corso Como.

Lo staff di giovani appassionati Wine e Food Specialist taglierà oggi il nastro. Un anno quindi ricco di nuovi progetti e aperture in punti strategici per la catena veronese, come quella di Roma in Piazza Barberini, Fidenza, Milano Navigli e Verona Via Mazzini.

«Non si tratta di una nuova conquista o di un numero - commenta Federico Veronesi General Manager Signorvino -. L’apertura di questo nuovo strategico store su Milano rappresenta la nostra volontà di portare avanti una strategia di continua evoluzione per Signorvino, sia dal punto di vista della presenza sul territorio sia in merito alla proposta. Per noi è fondamentale il rapporto con i clienti e la vicinanza al consumatore per poter promuovere al meglio i vini e le prelibatezze enogastronomiche selezionate dai nostri esperti. L’obiettivo 2022? Un giro di affari di 50milioni».

Il nuovo store di Milano rappresenta l’ennesima sfida della casa madre capitanata da Sandro Veronesi che da marzo 2020 non si è mai fermata, continuando ad investire in nuovi canali di vendita O2O e continue aperture, con l’intento di essere sempre più vicina ai consumatori.

L’ultimo nato del gruppo nasce quindi in un punto nevralgico della mondanità milanese in uno spazio elegante ma informale, giovane, ampio e con un grande spazio dehor stabile. All’interno è stato pensato il “tavolo della condivisione” pronto ad ospitare clienti curiosi, con la voglia di condividere la passione per il vino con nuovi amici.