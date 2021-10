Falsirollo: «La Fiera del condominio centrale per chiarire norme»

Workshop, seminari e consulenze per migliaia di professionisti, amministratori e proprietari. Questo e tanto altro è la Fiera del Condominio sostenibile, conclusa oggi (venerdì 15 ottobre) a Ospedaletto di Pescantina presso Villa Quaranta.

Numerosi i relatori e gli ospiti, tra questi Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia. Ai nostri microfoni stila il bilancio di questa manifestazione votata all'edilizia, l'immobiliare green e non solo.

Presidente Falsirollo, La Fiera del condominio sostenibile è un'occasione anche per mettere al tavolo tanti protagonisti del cambiamento. Stiamo parlando di un'evoluzione energetica importante. Stasera ci sono davvero tutti e tutti stanno progettando verso la stessa direzione.

«Questo è un momento importante perché la Fiera del Condominio Sostenibile ha l'obiettivo di essere non solo locale ma nazionale. Abbiamo anche coinvolto politici nazionali per parlare di Super bonus: ogni istituzione ha fornito delle risposte interessanti per il futuro di questo incentivo fiscale».

«Le abbiamo interpellate su quelle che sono le criticità, gli errori nell’inoltro della richiesta per usufruire il Super bonus con l'Agenzia delle Entrate. La risultante è un quadro interessante che aiuta ad affrontare il futuro dando delle risposte concrete e fattuali».

«Rimangono comunque tanti interrogativi ma questo lo sapevamo. Sarà un piccolo passo. L'auspicio è che si faccia chiarimento al più presto perché per gli addetti del settore diventa difficile lavorare con un quadro normativo non ancora definito e con lacune di chiarezza».