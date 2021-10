Fai Contrasporto Verona: «Il Green pass è una mina vagante»

Il green pass rischia di trasformarsi in una mina vagante per il settore dell'autotrasporto : lo afferma Alessio Sorio , segretario provinciale della Fai Contrasporto Verona , organizzazione che fa capo a Confcommercio. «Premesso che siamo favorevoli ai vaccini e che l'85% dei nostri autisti è vaccinato - spiega Sorio - l'introduzione dell'obbligo del Green Pass a partire da venerdì crea due ordini di problemi : da un lato il rischio di gravi ritardi nelle forniture con impatto sui cicli produttivi e sulle stesse vendite al dettaglio; dall'altro la mancanza di controlli nei confronti di autisti stranieri che potrebbero generare fenomeni di concorrenza sleali alimentando gravi tensioni".

Sul primo punto Sorio fa presente che "in questa fase l'economia fortunatamente sta tirando, si faticano a trovare i camion necessari per trasportare le merci; i controlli in azienda prima e in ogni "tappa" del percorso dei trasportatori poi, rallenteranno le operazioni di fornitura con il rischio di non rispettare le tempistiche ed i contratti".