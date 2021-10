Gusti.a.mo 2021, il concept creativo è a firma della veronese Coo’ee

L’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi ha realizzato un concept creativo basato sul tratto illustrato per comunicare un evento che racconta diversi aspetti del territorio modenese, primi tra tutti cibo, cultura e condivisione. Piacere Modena si conferma una storia ricca di sentimenti che riunisce sotto un’unica bandiera la cultura dei prodotti agroalimentari DOP e IGP modenesi , uniti dal forte legame con il territorio.

Il fascino di prodotti conosciuti in tutto il mondo si ritrovano nel marchio d’area

«Piacere Modena», che ha il compito di comunicare al consumatore la parte più pura di queste eccellenze enogastronomiche : l’origine. Per questo, tutto il bello e il buono di Modena si ritrovano, da cinque anni a questa parte, a Gusti.a.mo.Un weekend unico alla scoperta dei gusti tradizionali del territorio, condito da incontri, eventi e attività che guidano il pubblico nell’enogastronomia locale e nazionale.

La comunicazione dell’evento presenta i tratti caratteristici di una vicinanza forte con la città e i suoi prodotti, per questo Coo’ee ha ideato e realizzato il key visual ufficiale attraverso un approccio creativo che unisce semplicità e illustrazione, che esprime a tinte colorate i valori e l’espressione di un evento importante per la comunità modenese e che abbraccia simbolicamente città e provincia.

Pochi elementi, ma essenziali, esprimono al meglio l’approccio “togliere, togliere, togliere.” di Coo'ee anche per un evento che conserva i tratti della tradizione popolare, interpretati dall’agenzia in chiave contemporanea. Piacere Modena, in occasione di Gusti.a.mo21, ha accolto il pubblico nelle piazze di Modena il 9 e il 10 ottobre.