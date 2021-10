Superbonus, Della Puppa: «Veneto primo per velocità d’intervento»

Il Super Bonus è uno dei principali temi presi in esame durante la Fiera del Condominio Sostenibile, l’evento dedicato agli operatori del settore torna in presenza, dal 13 al 15 ottobre, all’interno di Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina.

La manifestazione è organizzata da Virginia Gambino Editore e dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

Per l'occasione, ai nostri microfoni Federico Della Puppa, coordinatore scientifico del Centro Studi YouTrade.

«Il Superbonus è nato proprio per essere usato nei condomini; se andiamo a vedere i dati, In Italia a oggi sono 37mila gli interventi asseverati al Superbonus 110% e di questi solo il 13% riguarda fabbricati condominiali. Ma questo 13% muove il 47% della spesa. Lo strumento sta quindi iniziando a essere usato regolarmente dai condomini».

«C’è stato e c’è ancora molto entusiasmo, anche se non da parte di tutti i soggetti, che magari rischiano di restare esclusi e non essere ben inseriti nella filiera, come le imprese di costruzione. Altri soggetti, però, come i progettisti o i rivenditori di materiali vedono in questo incentivo una buona opportunità, perché riguarda l’intervento innovativo sul settore dell’edilizia. Le imprese sono un po’ più lente nel cambiamento. Una ricerca che abbiamo fatto su 600 imprese nel Veneto dice che il 23% di queste stanno già lavorando con i Superbonus».

Il Superbonus sta dunque riuscendo nel suo intento e sta contribuendo largamente a portare gli edifici italiani a una maggiore sostenibilità.

«Bisogna pensare che questo è uno strumento in divenire; ora è stato prorogato al 2023 ed è una buona notizia perché il Superbonus ha bisogno di tempo. In alcune regioni, inoltre, è uno strumento molto più utilizzato rispetto ad altre zone. Il Veneto per esempio è primo anche a livello di velocità di intervento: a livello nazionale si conta una media di 1,4 interventi ogni mille famiglie, in Veneto siamo a 2,2. Dobbiamo tutti quanti muoverci verso questo sistema di interventi, che può dare una necessità di risparmio energetico e miglioramento qualitativo di cui abbiamo bisogno», conclude Della Puppa.