Prestiti Findomestic, Agos e Compass di Ottobre 2021: Caratteristiche e Tassi

Se si necessita liquidità per far fronte a spese impreviste o realizzare progetti imminenti, informarsi e richiedere un prestito online può risultare la soluzione più semplice e immediata.

Realizzati proprio per chi ha bisogno di soldi in poco tempo, esistono molteplici tipologie di prestiti online ed è possibile mettere a confronto le proposte di ciascun istituto finanziario.

Con una burocrazia più snella e facile da seguire, è possibile consultare i siti web di Findomestic, Agos e Compass, valutare i preventivi e le condizioni di prestito più favorevoli prima di scegliere l’ente a cui rivolgersi ed ottenere la somma direttamente sul proprio conto bancario. Ecco di seguito alcuni dei migliori prestiti in forma online che è possibile richiedere nel mese di Ottobre 2021.

Prestiti online con Findomestic

Findomestic è un istituto di credito online che eroga diverse tipologie di prestiti, adatti per ogni tipologia di richiedente, dall’utente disoccupato, al mal pagatore fino ai disoccupati, non è necessario compilare una documentazione eccessivamente corposa o presentare particolari garanzie. Per il mese di Ottobre 2021, su Findomestic è possibile richiedere un prestito personale Findomestic da usare per varie tipologie di acquisti e operazioni, come per esempio un auto, un veicolo aziendale, attività di consolidamento, lavori di ristrutturazione a casa, acquisti immobiliari, prestiti di natura green e tanto altro.

I prestiti personali arrivano fino a 14.000 euro, sono veloci da ottenere, consentono un cambio rata versatile, partendo da circa 90 rate mensili per 186 euro al mese, con Taeg e Tan fissi sul circa 6% e, in caso di necessità, si può saltare il pagamento della rata. Con particolare riferimento ai pensionati, Findomestic ha in atto un’offerta flash per il mese di ottobre sulla Cessione del Quinto. Ovvero, con zero costi e zero emissioni, è possibile fare tutto online ed ottenere un prestito con rate costanti e tasso fisso, da restituire in circa 10 anni.

Prestiti online con Agos

Agos mette a disposizione un’ampia offerta per prestiti e finanziamenti online, con offerte imperdibili per il mese di Ottobre 2021. I prestiti sono semplici da chiedere e veloci da ottenere, fino ad un massimo di 30.000 euro, con accredito diretto sul conto in banca.

Con tassi competitivi e soluzioni per ogni tipologia di cliente, Agos offre servizi di consulenza sia online che presso le filiali, perciò è sufficiente consultare il format online e richiedere il prestito più idoneo per le proprie necessità. Inoltre, con particolare riferimento a finalità di liquidità, i finanziamenti personali offerti da Agos per il mese di Ottobre 2021 prevedono un importo massimo di 11.000 euro, con Tan e Taeg fissi, oscillanti tra il 5 e 6%. La durata del prestito ammonta ai 60 mesi e la cifra si può restituire con rate mensili di circa 215 euro e non necessari particolari garanzie e strumenti di assicurazione.

Prestiti online con Compass

Compass offre servizi di assicurazioni e finanziamenti online, con prestiti personali per l’acquisto di beni durevoli e semidurevoli, tra cui immobili, elettrodomestici, vetture e tanto altro. Compass propone tante soluzioni diversificate, perfette per ogni tipologia di cliente, con condizioni vantaggiose e senza particolari burocrazie o garanzie. Per sostenere i progetti di acquisto di ciascuno, Compass eroga prestiti con liquidità immediata dai 5.000 ai 30.000 euro a dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e pensionati.

Con Tan e Taeg fissi, che oscillano attorno al 6%, con la cessione del quinto Compass permette di scegliere la durata del finanziamento, il cambio rata e altri servizi aggiuntivi previsti nel pacchetto Compass Easy Classic. E’ possibile, inoltre, ridurre le rate fino ad un massimo di cinque volte su tutto il piano di ammortamento e saltare il pagamento di alcuni importi mensili.

Il mese di Ottobre è il periodo perfetto per richiedere un prestito online e dedicarsi ai propri progetti. Per usufruire del finanziamento migliore è sufficiente informarsi sulle varie proposte di Findomestic, Agos e Compass e optare per la soluzione più idonea alle proprie esigenze.

Tra pagamenti agevolati, tassi fissi e la possibilità di saltare il pagamento di qualche rata, ottenere la liquidità necessaria diventa semplice e conveniente.