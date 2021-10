Con Cattolica Assicurazioni fare sport conviene

Cattolica Assicurazioni promuove la pratica sportiva con nuove partnership attraverso l’iniziativa “Vivere in movimento conviene”.

I principali studi di settore certificano che praticare regolarmente attività fisica ha effetti benefici sulla salute e svolge un ruolo importante in termini di prevenzione, a vantaggio del singolo e della collettività.

Per questo motivo Cattolica Assicurazioni, da sempre attenta alla protezione e al benessere delle persone, ha ideato tre nuove iniziative per rinforzare il concetto del ‘Vivere in movimento conviene’.

Tali iniziative si inseriscono nel percorso di sostegno alla gestione proattiva e consapevole della propria salute, connesso alla campagna di comunicazione ‘Il futuro ci aspetta: Facciamoci trovare pronti’ realizzata dal Gruppo a supporto della soluzione Active Benessere.

«Con ‘Vivere in movimento conviene’ Cattolica Assicurazioni ha deciso di investire concretamente nel sostegno e nella promozione dell’attività fisica degli italiani - dichiara Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo Cattolica Assicurazioni-. Lo fa attraverso la prima campagna che riduce il costo dell’assicurazione quante più persone fanno e condividono attività sportiva, sia attraverso un innovativo servizio di consulenza offerto gratuitamente ai nostri clienti della soluzione Active Benessere per il corretto orientamento allo sport di tutta la famiglia, bambini, giovani ed adulti».

La prima iniziativa si collega direttamente alla voglia di sport degli italiani e alle potenzialità di prevenzione, diagnosi, cura e convalescenza di Active Benessere, la soluzione completa per la Salute recentemente lanciata da Cattolica Assicurazioni.

Grazie alle tecniche di social listening, sul sito internet dedicato all’iniziativa (vivereinmovimento.it) l’innovativo Active Index proporrà al potenziale cliente uno sconto sulla polizza in funzione di quante persone stanno praticando sport in quel preciso momento.

Più gli italiani si attivano praticando sport e piùè conveniente la sottoscrizione della polizza. Cattolica offrirà inoltre ai nuovi assicurati Active Benessere anche la possibilità di partecipare a un concorso instant-win, riconoscendo così un ulteriore incentivo a chi sceglierà di contribuire a tutelare la propria salute grazie ai servizi innovativi previsti dalla polizza.

Attraverso il codice che sarà assegnato in fase di sottoscrizione, ogni giorno fino al 31 dicembre gli assicurati potranno tentare di vincere una delle novanta gift card in palio, con tagli da 30 a 500 euro da utilizzare per acquisti relativi ai principali brand sul mercato. In linea con la filosofia del ‘Vivere in movimento’ e dell’approccio allo sport promosso da newsportvision, Cattolica offre servizi di sport advisor a tutti coloro che hanno l'esigenza di avere un confronto su un tema relativo alla pratica dello sport o alla propria attività motoria.

Oltre ai contenuti di approfondimento in forma di pillole video, all’interno del Portale Benessere sarà infatti possibile accedere al servizio Help Desk Sport Advisor: compilando un semplice form chi lo desidera potrà richiedere una consulenza personalizzata sullo sport più indicato in base alle proprie caratteristiche.