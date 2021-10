Bitcoin, cos'è e come funziona la più famosa delle criptovalute

Bitcoin è una valuta digitale che esiste da oltre dieci anni. Bitcoin è stato creato per la prima volta come progetto software open source nel 2009 e da allora è cresciuto fino a diventare la criptovaluta leader sul mercato. I possessori di bitcoin possono utilizzare bitcoin come mezzo per conservare ricchezza, oltre che come forma di pagamento senza dover pagare alcuna commissione o essere soggetti a interferenze da parte di terzi.

Cosa sono i Bitcoin

Bitcoin è un tipo di valuta digitale che non richiede il funzionamento di una banca o di qualsiasi altra istituzione centralizzata. Ciò significa che le transazioni possono essere effettuate da chiunque, in qualsiasi parte del mondo e non devono pagare per il privilegio. La prima persona che ha iniziato a usare Bitcoin è stata Satoshi Nakamoto. Ha pubblicato il suo protocollo open source il 31 ottobre 2008 e da allora è cresciuto senza alcuna autorità centrale che lo controllasse.

Il modo in cui funzionano i Bitcoin è semplice: puoi trasferirli peer-to-peer da una persona all'altra senza fare affidamento su banche o altri istituti finanziari come PayPal o Western Union. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet e alcune informazioni di base su come funzionano i Bitcoin come il tuo indirizzo bitcoin (chiave pubblica) che viene utilizzato come numero di conto. Puoi anche mantenere anonimo il tuo nome, se lo desideri.

Per iniziare a ricevere Bitcoin, tutto ciò che devi fare è scaricare il client e aprirlo. Ci sono client per PC, Mac OS X, Google Android e persino Linux, quindi dovresti essere in grado di trovarne uno per qualunque piattaforma utilizzi. Entro 10 minuti o meno dalla configurazione del client, sarai in grado di ricevere i tuoi primi Bitcoin, ad esempio facendoti inviare un piccola quantità da un amico o parente, o acquistandoli attraverso i servizi di exchange consigliati su BitcoinGo.it.

Come funziona

I bitcoin vengono inviati sulla rete bitcoin direttamente da persona a persona, senza passare per un istituto finanziario. Le transazioni vengono verificate dai nodi di rete mediante crittografia e registrate in un registro pubblico chiamato blockchain. I portafogli Bitcoin utilizzano principi crittografici per "firmare" le transazioni in modo che solo il vero proprietario del portafoglio possa inviare la transazione, negando a chiunque altro il permesso di spendere i propri bitcoin.

La cosa più importante da capire sul bitcoin è che non esiste una singola valuta fisica che può essere scambiata. Non esiste nel mondo reale in alcuna forma tangibile e non puoi prelevare o tenere bitcoin in mano. L'unico modo per conservare bitcoin è memorizzarli in un portafoglio software sul tuo computer, telefono cellulare o da qualche altra parte su Internet. Puoi inviare e ricevere pagamenti con questa valuta p2p in tutto il mondo, anche se non hai un conto bancario.

La mancanza di intermediari significa che non ci sono commissioni bancarie o di trasferimento e nessun tempo di attesa per le transazioni. Tutti i trasferimenti effettuati vengono verificati dai minatori che vengono compensati in bitcoin per il loro lavoro. Le transazioni possono essere effettuate in modo anonimo e non possono essere ricondotte a una vera identità, conferendole un livello di sicurezza e privacy che non si trova con nessun altro sistema valutario.

Vantaggi dell'utilizzo di Bitcoin

I bitcoin , essendo senza commissioni o ritardi, offrono un'ottima alternativa ad altri metodi di pagamento quando ne hai bisogno. Le transazioni sono istantanee e l'unica commissione che troverai con i bitcoin è la commissione di transazione per l'estrazione di bitcoin. Questa commissione può cambiare da exchange ad exchange, quindi non è sempre fissata allo 0%.

Alcuni dei suoi migliori vantaggi includono:

Nessuna valuta fisica : i bitcoin non sono monete reali. Sono disponibili solo in formato digitale, quindi non puoi prelevarli o tenerli in mano. La buona notizia è che esistono come un tipo di valuta virtuale, il che significa che puoi accedervi facilmente ovunque ci sia accesso a Internet.

Nessun intermediario - La mancanza di una terza parte significa nessuna spesa di trasferimento o lunghi tempi di attesa. Puoi effettuare transazioni il più rapidamente possibile. Possono esserci delle piccole fee da pagare in caso di trasferimento di Bitcoin da un wallet ad un altro o di acquisto di BTC tramite un exchange per Bitcoin ed altre criptovalute.

Valuta internazionale : i bitcoin sono una valuta globale e possono essere utilizzati in tutto il mondo, il che significa che non sono legati a nessun paese. Questo dà loro un livello di flessibilità che non si trova con le valute fisiche.

Anonimato : le transazioni Bitcoin sono pseudo-anonime, il che significa che l'unica informazione che dovrai fornire è il tuo indirizzo bitcoin. Puoi effettuare transazioni senza rivelare alcun dettaglio personale.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti negativi nell'utilizzo dei bitcoin di cui dovresti essere a conoscenza prima di iniziare:

Alta volatilità : i bitcoin non sono legati al valore di nessun'altra forma di valuta e sono soggetti a fluttuazioni elevate. Se decidi di cambiare di nuovo nella tua valuta locale, potresti perdere una buona parte del tuo investimento se il denaro è sceso di valore.

Nessuna protezione - Poiché i bitcoin non passano attraverso banche o società di carte di credito, non sono assicurati. Ciò significa che se perdi il portafoglio o ti viene rubato, non c'è modo di riavere i tuoi soldi.

Conclusione

Bitcoin è una nuova ed entusiasmante valuta che sta cambiando il modo in cui pensiamo al denaro. La domanda ora, ovviamente, è cosa ne sarà di esso? Cosa significa questo per le nostre vite finanziarie future? Il bitcoin decollerà come metodo di pagamento alternativo o finirà per essere solo un'altra moda passeggera? Una cosa è certa: il futuro del mondo della finanza si prospetta molto interessante.