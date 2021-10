Belluzzo Mercanti cresce nel Tax a Milano con l’arrivo di nuovi partner

Continua la crescita dello Studio Belluzzo Mercanti nel segmento corporate tributario, iniziata con l’integrazione di TLF Studio Associato a fine 2020, che consolida il presidio dello Studio nel segmento Tax e accresce l’expertise in ambito domestico e internazionale.

«L’operazione si inserisce nella nostra strategia di crescita anche per linee esterne attraverso un percorso virtuoso, coerente con i nostri valori fondanti - conferma Luigi Belluzzo, Founding Partner di Belluzzo International Partners – e in linea con le operazioni già portate a termine in Italia, con Enrico Rimini e il team TLF e con Giuseppe Mercanti e il team Mercanti e Associati, e all’estero, con il recente duplice arrivo a Londra dell’Avv. Georgia Catarame e dei solicitors inglesi di ‘Phillips Lewis Smith in association with Belluzzo Internatinal Partners’. I nuovi partner a Milano rafforzano il segmento corporate fiscale completando il nostro posizionamento di studio internazionale, indipendente e ‘super-boutique’».

Francesco Santucci