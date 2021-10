Cattolica Assicurazioni, Paternoster: «Cessione a Generali? Servono maggiori tutele»

Anche il giornalista economico Maurizio Zumerle, già perito per il tribunale, durante la trasmissione Verona Economia dello scorso giovedì, dedicata proprio al caso Cattolica, aveva sottolineato come il prezzo concordato per la vendita della singola azione sia stato deciso in un contesto (in piena pandemia) che non rispecchierebbe la reale fotografia di Cattolica ad oggi, che invece è in grande crescita. Il prezzo, quindi, andrebbe rivisto al rialzo.