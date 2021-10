Fiera del condomino. Falsirollo: «Appuntamento di respiro nazionale»

La scorsa settimana abbiamo parlato di PNRR e abbiamo avuto ospite nei nostri studi Andrea Falsirollo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona. Durante l’ultima Assemblea generale dell’Ordine, infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato al centro del dibattito. Non è l’unico tema, quello del Recovery Found, che interessa gli ingegneri veronesi. Tra pochi giorni, infatti, ci sarà anche la Fiera del Condominio, dal 13 al 15 ottobre, in cui saranno protagonisti tecnici e professionisti.

Presidente, all’ultima Assemblea ha detto che il PNRR è una grande opportunità, però ci vuole anche coraggio per cambiare. Cosa intendeva?

Ci sono circa 200 miliardi di euro a disposizione. Il discorso del coraggio era legato alla transizione energetica, che è quella su cui si punta maggiormente anche dal punto di vista dei finanziamenti. Mi sembra che siano 64 miliardi che serviranno a raggiungere la parità energetica nel 2050 e che pone, secondo il piano integrato di energia ambiente e clima, a 70 gigawatt al 2030, quindi un obiettivo importante perché esso andrebbe a triplicare quegli sforzi che abbiamo fatto sulle energie rinnovabili negli ultimi dieci anni. Il coraggio sta nel cercare di capire l'importanza di questi obiettivi.

[…]

Tra l'altro gli ingegneri spaziano da settori ambiti completamente diversi. In tema di sostenibilità ricordiamo che a ottobre inizia la nuova rassegna Open, incentrata su questo argomento.

Esattamente il PNNR parla di sostenibilità, la nostra rassegna annuale Open l'abbiamo dedicata alla sostenibilità declinandola come sempre nelle varie forme in cui noi la affrontiamo all'interno della nostra vita professionale, per cui parleremo e approfondiremo anche il tema dell'economia circolare perché è giusto parlare di transizione energetica, ma è altrettanto giusto produrre prodotti e utilizzarli in modo tale che ci sia un ricircolo sostenibile.

Lo faremo coinvolgendo anche le aziende del territorio, soprattutto le municipalizzate. Affronteremo anche il problema idrico che è molto sentito, anche tra noi ingegneri.

[…]

Dal 13 al 15 ottobre, poi, anche la Fiera del condominio…

La fiera del condominio, nata quattro anni fa, è stato un esperimento che ha avuto successo sia per l'impegno che abbiamo messo nel crearla e nel motivare gli addetti ai lavori nel seguirci, sia perché ha acquisito una dimensione ormai nazionale essendoci milioni di condomini in Italia. Noi affronteremo ovviamente il tema del Super Bonus con incontri in presenza e a distanza, anche con l'Agenzia delle Entrate, proprio per affrontare quei problemi che ci sono stati, legati alle tante circolar, quindi ci sarà anche modo di parlare e confrontarsi in modo serio e puntuale.

[…]

In ogni caso affronteremo il mondo del condominio a tutto tondo e per chiudere l'argomento così come l'avevamo iniziato, ovvero accennando al Super Bonus, fortuna ha voluto che quest’ultimo ci abbia aiutato anche a far crescere la Fiera del condominio, che per noi, ripeto, è molto importante.