Tinazzi è il partner ufficiale del Circolo Nautico Brenzone

Tinazzi, una delle storiche cantine veronesi, prosegue anche quest’anno la collaborazione con il Circolo Nautico Brenzone: i vini delle linee Poderi Campopian e Ca' de' Rocchi di Tinazzi sono tra i premi ai velisti internazionali della 51esima edizione della regata e della 55esima edizione del Campionato Trofeo Amicizia Memorial Mascanzoni-Scala.

Due importanti ambasciatori del veronese, il gruppo di cantine Tinazzi, con sede a Lazise, e il Circolo Nautico Brenzone a Castelletto sul Lago di Garda, rinnovano anche quest’anno la collaborazione iniziata 2019 per raccontare il binomio wine&sailing.

Da mercoledì 29 settembre a sabato 2 ottobre, Tinazzi è diventato ambasciatore della 51° Regata Internazionale Kielzugvogel attraverso i vini prodotti nelle zone del Lago di Garda e in Valpolicella, in rappresentanza dell’eccellenza del territorio.

«Rinnoviamo con piacere la partnership con un’eccellenza del territorio come il Circolo Nautico di Brenzone – ha commentato Gian Andrea Tinazzi, titolare della cantina –. Siamo onorati di presentare per la prima volta quest’anno agli ospiti e ai visitatori internazionali la nostra linea Poderi Campopian, prodotta in un territorio di forte attrattiva per i visitatori stranieri come quello del Valpolicella Classico».

Previsto per questo weekend, da venerdì 8 ottobre a domenica 10 ottobre, un nuovo appuntamento con il Circolo Nautico Brenzone: la Regata Internazionale Star 55° Trofeo Amicizia Memorial "Mascanzoni-Scala", in cui la cantina di Lazise offrirà ai vincitori una selezione della migliore produzione delle linee Poderi Campopian e Ca’ de’ Rocchi.