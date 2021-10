Verona punta su università e lavoro: oggi e domani la Borsa del Placement

Torna a Verona la Borsa del Placement, il Forum organizzato da Fondazione Emblema,

nato per avvicinare l'alta formazione e le università al mondo del lavoro.

Appuntamento oggi (martedì 5) e domani (6 ottobre) al Palazzo della Gran Guardia.

Al XV Forum della Borsa del Placement saranno presenti 46 aziende, 28 Università da 14 Regioni, con oltre 150 delegati. Ben 700 gli appuntamenti one to one già programmati.

La XV edizione del Forum è nel segno di W.O.W – Women Orientation Work, un nuovo progetto di orientamento al lavoro che vuole dare alle giovani laureande e neolaureate, strumenti per supportarle nella definizione dell’obiettivo professionale e del proprio percorso di carriera. Il progetto W.O.W. sarà presentato oggi nel corso della sessione plenaria.

Interverranno: Tommaso Aiello, Presidente, Fondazione Emblema; Federico Sboarina, Sindaco, Comune di Verona; Elena Donazzan, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Veneto

Inoltre, saranno presenti: Arianna Cattarin, Direttrice Career Service, Università Ca’ Foscari di Venezia; Daniela Daniello, HR Manager, BorgWarner; Mariagrazia Runci, Technology Inclusion & Diversity Lead Accenture