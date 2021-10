Giovani AIDP: a palazzo Camozzini si progetta il futuro del business

Palazzo Camozzini, dimora storica del Cinquecento, diventa polo del business con la terza edizione del Congresso Nazionale dei Giovani Aidp. Appuntamento sabato 9 ottobre con “HR VISION: ADOTTA UNA PMI”, progetto rivolto alle risorse umane.

Il gruppo di lavoro è coordinato da Rita Melcarne, Responsabile Nazionale.

Il Covid-19 ha portato difficoltà ma anche nuove idee e prospettive. Un momento storico difficile non solo per grandi realtà imprenditoriali ma anche, e soprattutto, per le piccole-medie imprese.

L’AIDP Young Summit 2021 si propone di analizzare i bisogni di queste realtà, il territorio in cui sono inserite, le relazioni in cui sono coinvolte, per portare alla luce una serie di necessità su cui lavorare e progettare nuove strade insieme.

«Molte aziende non hanno al loro interno una divisione people su cui fare affidamento -commenta il team HR-. Per questo abbiamo pensato che i giovani Hr, con le loro competenze, conoscenze e passione, potessero contribuire in modo concreto alla realizzazione di progetti per supportare queste organizzazioni verso un piano di cambiamento e crescita».

86 iscritti all’Hackathon e 16 team di lavoro si sono cimentati nella realizzazione di video ed elaboratori sui 4 topics individuati.

Tra questi verrà selezionato il vincitore. Per assistere all’evento basta collegarsi in diretta streaming alle ore 10 su www.aidp.it.