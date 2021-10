IL PROCESSO DI CONCENTRAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO AVRA’ RIFLESSI SUL SISTEMA PRODUTTIVO?

Nello stesso periodo possiamo constatare che la concessione di affidamenti bancari si sta sempre via via spostando dalle piccole imprese verso le grandi industrie.

In sostanza la piccola Banca preferisce finanziare tante imprese piccole, mentre la grande Banca è poco interessata alle micro imprese e predilige finanziare le grandi imprese con importi consistenti.

Accanto alla concentrazione bancaria c’è da aspettarsi anche una concentrazione delle imprese a scapito delle piccole imprese. A questo punto il sistema politico locale dovrà porsi una domanda:

Il motore dell’economia è costituito dalla piccola o dalla grande impresa?

Nel futuro sarà ancora compito delle politiche stabilire le linee guida della politica economica o quest’ultima sarà dettata dalle grandi banche?