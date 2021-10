Simoncello, infissi 2.0: confort, estetica e sostenibilità

Un settore, quello della casa, che conosce diverse declinazioni d’impresa. Una di queste riguarda il mercato di infissi e serramenti, non solo arredi ma anche prodotti funzionali che consentono il risparmio energetico.

Infix - Serramenti e Porte, è una delle aziende più note di San Giovanni Ilarione: dalla vendita alla posa in opera coniuga l’attenzione al green e il valore estetico per una vita quotidiana confortevole e funzionale.

Ai nostri microfoni Santino Simoncello, titolare dell'azienda: un lavoro imprenditoriale che dura da oltre trent'anni e che ha conosciuto numerosi cambiamenti.

Come nasce Infix?

«L’aziende nasce negli anni ’90 come piccola realtà che presta istallazione di serramenti e porte. Nel tempo, Infix, si è evoluta notevolmente ampliando la vendita diretta e la posa in opera: sono più di 30 anni che lavoriamo in questo settore».

Come si è evoluto il mercato dei serramenti nel corso degli anni?

«E’ notevolmente cambiamento: una volta il serramento veniva identificato come una semplice chiusura estetica; oggi, invece, il cliente ha capito che il serramento è anche un elemento funzionale. Il serramento è dotato di vetri speciali che fungono da isolante con l’esterno e permetto di risparmiare sulla bolletta e ridurre le emissioni. Gli infissi sono diventati un punto di incontro tra confort, estetica e sostenibilità».

Come ha influito la possibilità di accedere al Bonus e quali sono le principali richieste?

«La possibilità di ricorrere agli incentivi statali ha contribuito a dare slancio al mercato e la vendita di serramenti è aumentata, tuttora è un mercato in crescita. Il Bonus consente di risparmiare il 50% sulla spesa totale; in più, con un tipo specifico di prodotto, si aggiunge anche il risparmio energetico che ne deriva. Diventa quindi un doppio risparmio».

Quali sono gli obiettivi futuri di Infix?

«Migliorare sempre è il nostro obiettivo primario, è la traiettoria che seguiamo nel lavoro quotidiano. Per questo mi reco in cantiere ogni giorno e istallo in prima persona il materiale: dialogo con le persone, cerco di dare risposta concreta alle richieste specifiche di ogni famiglia. Fornisco consigli per la loro casa come se fosse la mia casa».