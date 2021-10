Strategie per rendere il PNRR un'opportunità concreta

Il PNRR è diventato ormai un trend topic ma le strategie per calare questa manovra sul territorio e renderla un’opportunità concreta per aziende e imprenditori sono ancora poco chiare.

A spiegarcele Luca Perego, capo Unità Innovazione all’Istituto Europeo della Tecnologia presso la Commissione Europea.

«Stiamo attraversando una fase di transizione in cui l’Unione Europea ha definito “le regole del gioco” e l’Italia ha presentato un piano -sottolinea Luca Perego in collegamento da Bruxelles-. Governo e regioni stanno trasformando queste progettualità in iniziative concrete. Primo step è rivedere la struttura di telecomunicazioni che corre lungo il Paese, necessita di un intervento e di potenziamento».

«Altre iniziative vengono tradotte in bandi di gara sia a livello nazionale che locale. Il mio consiglio, per chi fosse interessato, è leggere il Piano Nazionale per coglierne le opportunità specifiche e cercare di muoversi attraverso le Associazioni di Categoria».