Rotta, PD: «Il PNRR è fondamentale per la crescita del Paese»

Alessia Rotta, onorevole del Partito Democratico e presidente dell’8^ Commissione della Camera, illustra ai nostri microfoni i vantaggi e le opportunità del PNRR, a livello nazionale ma soprattutto sul nostro tessuto regionale.

PNRR, uno strumento fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio.

Il PNRR, lo ha ricordato anche il nostro Presidente Draghi alla presentazione del Nadef, è fondamentale per la crescita. Noi possiamo crescere più del previsto, e uscire da situazioni debitorie e che andavano risolte nel passato. Il piano chiede che noi trasformiamo il nostro approvvigionamento energetico da fossile a rinnovabile; chiede che i nostri edifici siano meglio isolati, quindi il bonus 110 è stato prorogato. Il tema è una transizione verde, digitale per recuperare il tempo perduto e che sia anche giusta: quindi prevede risorse che possano ricollocare le persone in comparti lavorativi attualmente in crisi.

Ha parlato di proroga del Superbonus al 2024, un provvedimento tanto atteso. È una fase di proposta o è già confermato?

Nel Nadef già si prevede questo, e disegna quella che sarà la legge di bilancio che confermerà definitivamente la proroga. È una notizia importante, data la spinta che ha dato questa opportunità al nostro Paese e ai nostri edifici.

Il PNRR avrà un grande impatto sulle infrastrutture, in particolare sul Veneto, giusto?

Impatterà sicuramente sule linee ferroviarie e sull’alta capacità. Immaginiamo che entro il 2030 ci sarà sia l’alta velocità fino a Padova sia il tunnel del Brennero. Ci aspettiamo anche risorse per migliorare la mobilità pubblica e renderla più verde; quindi la possibilità di convertire il nostro parco mezzi in elettrico.