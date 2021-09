Edilizia Urbanistica, domani l'incontro del Collegio dei Geometri

Un focus sulle recenti normative che disciplinano l’attività edilizia, compresa l’applicazione dei bonus, così come sui riflessi fiscali e di trasferibilità degli immobili.

Il Collegio e la Società Cooperativa dei Geometri di Verona hanno organizzato una giornata di formazione con avvocati esperti in urbanistica, dirigenti pubblici, notai e fiscalisti per applicare le nuove normative, per permettere di svolgere al meglio l’attività professionale e garantire a cittadini e clienti interventi di qualità e rispettosi di tutte le nuove disposizioni di legge. L’incontro, ‘Edilizia e urbanistica: evoluzione o involuzione?’, è in programma giovedì 30 settembre, alle ore 8.30, al Montresor Hotel Tower di Bussolengo. Sono già oltre 200 i geometri professionisti iscritti in presenza, più quelli collegati e decine gli uffici tecnici di Comuni connessi alla mattinata di approfondimento tecnico e pratico.

«In questo recente periodo – spiega il presidente del Collegio Geometri di Verona Fiorenzo Furlani, che modererà i lavori – normative edilizie e urbanistiche introdotte a livello nazionale, regionale e locale sono state oggetto di continue evoluzioni, anche interpretative. Questo convegno formativo vuole fare il punto sulle ultime novità introdotte per dare a professionisti e cittadini indicazioni ed esempi concreti sulle migliori opportunità da cogliere in ambito edilizio. In questo panorama, quindi, l’aggiornamento dei professionisti è fondamentale. La formazione continua, specialmente su tematiche di carattere tecnico, è indispensabile per garantire una preparazione certa e al passo con le ultime novità. Oltre a creare momenti e opportunità di confronto tra tecnici pubblici e privati del settore”.

Dopo i saluti di apertura, affidati all’assessore all’Edilizia privata del Comune di Verona Andrea Bassi, interverrà l’avvocato Stefano Baciga, che fornirà nuovi spunti sulle vigenti disposizioni nazionali e regionali riguardanti l’attività edilizia. Seguirà l’approfondimento sul decreto Semplificazioni dell’architetto Anna Grazi, dirigente della direzione Attività Edilizia del Comune di Verona. La dirigente illustrerà alcuni casi pratici di ristrutturazione e Cila collegata al Superbonus. Sarà poi la volta del notaio Paolo Broccoli, che interverrà sulla trasferibilità degli immobili e la giurisprudenza collegata. A chiudere l’evento formativo, Nicola Forte, collaboratore de Il Sole 24 Ore, che fornirà una panoramica di quelli che sono i riflessi fiscali, e quindi le imposte dirette e indirette, collegati alla qualificazione degli interventi edilizi e alla loro regolarità.