Giuseppe Riello riconfermato alla Presidenza di Afidamp

Giuseppe Riello, amministratore delegato di Ghibli&Wirbel, è stato riconfermato alla guida di Afidamp associazione italiana fabbricanti macchine, prodotti e attrezzi per la pulizia professionale. Con la sua attività, Afidamp tutela e promuove un comparto che rappresenta una bandiera del Made in Italy nel mondo. L'Italia è infatti da sempre ai primi posti nella produzione mondiale di prodotti, macchinari e attrezzi per la pulizia professionale, seconda solo a Germania e Stati Uniti.

Si stima che il fatturato delle imprese italiane del cleaning valga 3,5 miliardi tra prodotti chimici, macchinari, attrezzature, fibre e panni, carta e altri prodotti.

«Il momento è molto particolare - sottolinea Riello -. Questi ultimi due anni di Covid hanno segnato tutti e il settore del cleaning non fa eccezione. Anzi, Il comparto delle macchine per la pulizia professionale è stato soggetto a un’ulteriore pressione dovuta all’impennata della richiesta di sanificazione dei locali aperti al pubblico e, in generale degli uffici e dei siti produttivi delle imprese. Afidamp è in prima linea a fianco dei suoi 200 Associati. Stiamo puntando sulla formazione e sull’informazione, dati i continui aggiornamenti imposti dal mutevole panorama legislativo in ambito sanitario. Di particolare interesse, è il tema dei Cam, cioè dei servizi di pulizia e sanificazione nella pubblica amministrazione. Il decreto Dello scorso 29 gennaio, entrato in vigore da tre mesi, impone criteri ambientali minimi Per il servizio di pulizia e sanificazione Di edifici ed ambienti ad uso civile, Sanitario e per i prodotti detergenti».