XPro Srl vince gli oscar italiani dell'insurtech

La veronese XPro Srl si aggiudica l’Italian Insurtech Awards 2021 come miglior “Progetto AI più di successo” per il profilatore xGuru, una metodologia innovativa di smart profiling al servizio del mondo insurance, sia per obiettivi di compliance sia di rilevazione delle vere esigenze del cliente.

Il riconoscimento è stato consegnato a Milano nella giornata conclusiva della seconda edizione dell’Italia Insurtech Summit lo scorso 21 settembre: 16 le categorie del Premio, più di 200 le candidature arrivate.

xPro Srl nasce a Verona nel 2018 negli spazi di Phoenix SmartOffice come start up tecnologica innovativa avendo per obiettivo lo sviluppo di tool algoritmici e psicometrici destinati a migliorare l’identificazione delle vere esigenze dei Clienti in ambito finanziario e assicurativo. L’assunto di base è che sia possibile raggiungere una maggiore soddisfazione reciproca se i prodotti e i servizi proposti ai Clienti sono realmente rispondenti alle caratteristiche e ai bisogni di questi ultimi.

Obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico di diverse figure: analisti quantitativi, risk manager, neuroscienziati, psicologi ed esperti di compliance bancaria e assicurativa hanno lavorato fianco a fianco per mettere a punto gli algoritmi che consentono di ottimizzare il livello di soddisfazione in un processo win-win.

Due partner scientifici che hanno creduto nel progetto: Neocogita, costituita da ricercatori e docenti dell’Università di Trento, da anni punto di riferimento nell’ambito delle neuroscienze applicate e Iama Consulting, dal 1974 partner di innovazione di numerose aziende del settore finanziario-assicurativo.

Oltre, fondamentale, la determinazione e il know how dei due fondatori: CFO Solutions SCF, società di consulenza finanziaria operante dal 1993, i cui algoritmi hanno costituito la base di partenza di xPro e della quale è socio di maggioranza e Phoenix Capital, società specializzata nella consulenza high value nel settore finanziario.

«Siamo grati ed orgogliosi per questo premio che riconosce l’innovatività del nostro metodo – spiega Andrea Giovannetti, presidente di xPro Srl -. Innovativo non solo per gli algoritmi o per i data analytics che produce, ma anche per il nuovo paradigma che sancisce: conoscere meglio i bisogni dei Clienti non fa vendere meno prodotti alle compagnie assicurative, anzi fa vendere meglio alzando la soddisfazione e il livello di protezione. xGuru fa proprio questo: parte dagli obblighi normativi per generare dati, informazioni e suggestioni utili sia lato venditore che compratore».