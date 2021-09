Berlin Packaging apre una sede ad Albaredo d’Adige e inaugura il primo flagship store italiano

«In parallelo alle numerose acquisizioni di aziende locali ed europee messe a segno, come Berlin Packaging abbiamo investito anche sul territorio italiano, e siamo lieti di inaugurare oggi la nostra sede di Albaredo d’Adige, che ci consentirà un presidio costante di un’area per noi strategica come il Nord Est dell’Italia, fortemente legata a mercati prioritari per noi come quello dei distillati e del vino. Oggi lanceremo anche una collezione di packaging dedicata a quest’ultimo settore» afferma Paolo Recrosio, CEO di Berlin Packaging EMEA.



Ampliando uno storico magazzino Bruni Glass, la nuova sede occupa oggi un’area di oltre 17.000 metri quadrati, e consta di un’ampia area uffici al primo piano e un magazzino di oltre 7000 metri quadrati con cui l’azienda conta di aumentare i servizi da offrire ai propri clienti. Presente anche una zona adibita a showroom, dove sono esposti tutti i prodotti commercializzati da Berlin Packaging, dal vetro alla plastica, comprese le collezioni premium e i prodotti personalizzati.

Fiore all’occhiello della nuova sede è il primo Berlin Packaging Store: uno spazio dedicato alla vendita al dettaglio di oltre 150 articoli aziendali dal design innovativo che caratterizza l’offerta Berlin Packaging I Bruni Glass, comprese le collezioni speciali.

«Aprire il nostro primo flagship store significa permettere anche a realtà più piccole di beneficiare dei packaging di qualità rappresentato dai nostri prodotti, comprese le collezioni Berlin Packaging I Bruni Glass. Siamo convinti che questa operazione possa ampliare il nostro business e avvicinarci ai nostri clienti, e pensiamo già di replicarla in altri territori» sottolinea Alessandro Tonoli, Chief Executive Officer, Italy & Med di Berlin Packaging EMEA.

Per raccontare l’apertura dello store è stata pianificata anche una campagna di comunicazione locale con affissioni e spot radio.

Il sindaco di Albaredo d’Adige, Giovanni Ruta, conclude: «Oggi, dopo anni difficili di chiusure e che sicuramente hanno visto in parte colpita la comunità locale, vedere l’apertura di una sede prestigiosa come questa e assaporare la volontà di coinvolgere anche le Istituzioni in questo percorso rappresenta per noi un forte segnale di ripresa sociale ed economica, oltre che un’occasione per creare sinergie e nuove occasioni di lavoro».