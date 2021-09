Strategie di trading: l'importanza di creare un portafoglio diversificato

Il significato di questa parola nel corso del tempo ha assunto diverse sfaccettature: difatti, partendo dal concetto accademico della distribuzione di un capitale, all'interno di un'allocazione, su asset classes ben decorrelate, si è giunti pian piano ad un'accezione più generale del termine.

Ad esempio, se per la maggior parte degli investitori istituzionali è ormai consuetudine combinare un approccio strategico ed uno tattico, nel trading, oltre alla classica divisione della liquidità su più sottostanti, sempre più frequentemente si adotta un'operatività multistrategy.

Quali sono le trading app migliori per creare un portafoglio diversificato

I servizi sempre più evoluti erogati dagli intermediari finanziari hanno dato un forte impulso al principio di diversificazione e con la diffusione delle trading app si è passati ad un livello decisamente superiore.

I software di investimento per dispositivi mobili, infatti, oltre a presentare tutte le funzionalità delle piattaforme desktop, permettono un monitoraggio costante del proprio portafoglio in funzione di ciò che avviene sul mercato e di conseguenza, in caso di necessità, garantiscono un intervento operativo immediato.

Tra le trading app più interessanti ci sono eToro, IQ Option, Plus500 e Markets.com, poiché accomunate dall'aspetto più importante che un risparmiatore dovrebbe ricercare in un broker online: la solidità e l'affidabilità della società di controllo.

Inoltre tali intermediari offrono un profilo commissionale talmente vantaggioso da non avere alcun impatto negativo sulla performance di un portafoglio ben diversificato: registrarsi sull'app non prevede alcun costo di apertura e mantenimento conto e le fee di trasporto ordine sono sostituite da uno spread molto contenuto sul bid ask del sottostante che si intenda negoziare.

In ogni caso, è chiaro che il vantaggio più grande nel differenziare l'investimento sia la vasta gamma di prodotti messa a disposizione dei clienti: oltre al forex market, si può operare su vari sottostanti, sia direttamente -in modalità DMA- sia attraverso la replica sintetica dei Contratti Per Differenza; dalle stock agli indici azionari, dalle materie prime alle criptovalute, fino agli Etf e i bond, l'utente di queste applicazioni ha a disposizione un ventaglio impareggiabile di opzioni, per diversificare non solo per settore, ma anche per area geografica.





Copy trading anche sulle app mobili di eToro e IQ option

Le trading app di eToro e IQ Option, in particolare, presentano altre funzionalità estremamente utili nella costruzione dell'asset allocation e nell'alternanza di strategie. Il copy trading, ad esempio, è integrato anche nella piattaforma mobile e permette di mettere in condivisione il proprio modus operandi: gli iscritti, potendo osservare un track record validante la bontà delle idee di investimento, possono scegliere di replicarle automaticamente, attuando una diversificazione di approcci operativi.

Per quanto riguarda i fruitori dell'app di eToro, lo stesso risultato è ottenibile sottoscrivendo un copyportfolio, un prodotto che unisce sotto un unico benchmark diverse strategie, implementate da professionisti del mercato e accomunate da una particolare metrica o da un tema di investimento.

Per capire quanto sia importante una corretta diversificazione, in conclusione, basti pensare alle ultime vicende che hanno interessato la Cina e la società quotata Evergrande. Quando il colosso immobiliare ha annunciato di avere difficoltà nell’onorare il proprio debito, i mercati, sia dell’equity sia del credito, hanno subìto un pesante contraccolpo, seguito da un deciso aumento della volatilità implicita.

In un contesto simile, se una differenziazione di asset class ammorbidisce le oscillazioni di portafoglio sul medio e lungo periodo, l’operatività tattica, attuata con strumenti di copertura, può sicuramente attutire l’impatto anche sul breve termine. Inoltre i trader più speculativi, utilizzando lo short selling, possono persino sfruttare le scansioni temporali più veloci per trarre vantaggio dalla correzione.(I.P.)