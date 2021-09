Peserico inaugura il suo ottavo store a Venezia

Inaugurazione che avverrà nella seconda settimana di ottobre. Sempre puntando al retail l’azienda vicentina di abbigliamento di alta gamma (ha un secondo brand, Cappellini, per una donna più giovane e sportiva) entro l’anno darà vita anche ad altri due propri spazi in Ucraina e probabilmente farà in tempo ad aprire anche ad Oporto e Atene.

«Non potevamo mancare a Venezia - dice Riccardo Peruffo, Ceo di Confezioni Peserico - città che normalmente ospita milioni di turisti ogni anno. Sarà il nostro ottavo store in Italia dopo Roma, Milano, Firenze, Torino, Verona, Santa Margherita Ligure e Forte dei Marmi. Pensiamo di aver coperto tutte le città e le località turistiche di grido per cui il programma retail italiano dovrebbe essere concluso a me che non venga una opportunità a Cortina o a Capri. Negli ultimi due anni abbiamo investito molto in tecnologia, ecosostenibilità, prodotto e, appunto nel retail, in controtendenza al mercato fermo per la pandemia. Abbiamo lanciato la collezione uomo, aperto un nuovo stabilimento per la maglieria a Novi, nel modenese, fatto accordi con una grande catena di negozi plurimarca americana e programmato l’ampliamento del retail».

Peserico può contare oltre agli otto monomarca in Italia anche su 32 nel mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Corea all’Europa, dal Giappone agli Emirati Arabi.