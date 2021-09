Transpack Group apre il nuovo hub strategico in provincia di Verona

Sorgerà a Volargne di Dolcè, in provincia di Verona, il nuovo stabilimento di logistica e imballaggio industriale di Transpack Group, realtà italiana impegnata a livello internazionale in servizi di imballaggio industriale e logistica integrata.

L'hub, di pianta rettangolare a due campate, si sviluppa su una superficie interna di 6.000 mq, con annesso un ampio piazzale esterno in cemento. Sarà inaugurato a inizio ottobre 2021 e rappresenterà la ventunesima presenza di Transpack Group sul territorio italiano (la dodicesima in Veneto), insieme ai due punti strategici localizzati in Slovenia e Croazia.

Lo stabilimento erogherà tutti i servizi riconducibili al core business aziendale: dall'elaborazione di piani di carico, all'engineering e produzione degli imballaggi industriali, sino al deposito e il carico su mezzi di spedizione; unitamente a tutti i servizi relativi alla logistica di stabilimento, fra le altre, movimentazione e coordinamento di vettori e spedizionieri, supervisione e valutazione dei carichi, servizi di smontaggio e montaggio.

Localizzato in una posizione strategica per gli scambi commerciali con il Centro Europa, nei pressi dell'Autostrada del Brennero e dell'aeroporto di Verona, l’Hub Transpack Verona disterà meno di duecento chilometri dalle città di Milano e Bologna, e dal traforo del Brennero, collegamento chiave per l'Austria.

«L’apertura del nuovo Hub ci consente di arricchire ulteriormente la nostra proposta logistica garantendoci una nuova possibilità per disegnare il miglior progetto logistico per i nostri clienti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale», afferma Nico Pittarello, CEO Transpack Group.