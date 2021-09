I segreti dell'e-Commerce

Appuntamento domani con l’evento più atteso del settore vendite online: 4eCom a Peschiera del Garda.

Strategie e tecniche di vendita, contenuti web, best practice i temi che verranno presi in esame.

Tra gli speaker che saliranno sul palco anche Massimo Fattoretto che, nella sessione dalle ore 10 alle 12, interverrà parlando di ‘SEO e Digital PR: pronti per il Black Friday?’. Fattoretto è CEO di Fattoretto Agency, agenzia SEO&Digital PR specializzata in e-commerce, ha scritto ‘SEO per Store Manager’, pubblicato da Dario Flaccovio Editore.

Una guida per Store Manager che spiega nel dettaglio procedure e metodi per avere successo nel mondo dell’e-commerce.

Conferenze, workshop, networking e condivisione di esperienze saranno gli elementi principali del Customer Experience Summit che torna in presenza, nello spazio del Laghetto del Frassino.

L’e-commerce nell’ultimo anno, in Italia, ha registrato un +78%. Una crescita che ha interessato tutti i settori visto che ogni negozio ha affiancato al punto vendita fisico, la propria vetrina e-commerce. Non tutti gli e-commerce, però, hanno avuto lo stesso successo.

Un’occasione per incontrare le realtà più innovative del panorama italiano della vendita online, per parlare di business case di successo, esperienze e know-how nel campo delle strategie e delle tecnologie relative al commercio elettronico.