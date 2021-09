AGSM AIM conquista la copertina di Legambiente

L’impianto eolico di Rivoli Veronese di AGSM AIM è stato scelto come copertina della “Guida dei parchi eolici italiani” di Legambiente. L’impianto, inaugurato nel 2013, è composto da 4 aerogeneratori da 2 megawatt ciascuno e risponde al fabbisogno energetico annuo di 6mila famiglie.

«È un grande onore soprattutto in questo momento storico in cui la trasformazione energetica è vettore di trasformazione: dominerà lo scenario nei prossimi anni- commenta Stefano Casali, presidente di AGSM AIM-. Riconoscimento gradito che conferma la giusta direzione che sta prendendo il nostro gruppo e il riferimento a fonti pulite e rinnovabili».

Un weekend o una gita per andare a scoprire dei territori speciali, poco conosciuti e che rappresentano oggi uno dei laboratori più interessanti per la transizione energetica.

L'idea di una guida turistica online, parchidelvento.it, nasce dall'obiettivo di permettere a tutti di andare a vedere da vicino queste moderne macchine che producono energia dal vento e di approfittarne per conoscere dei paesaggi fuori dai circuiti turistici più frequentati.

È questo il filo conduttore che caratterizza il progetto realizzato da Legambiente con il patrocinio di ANEV. La guida, online da oggi in inglese e in italiano e con una versione stampabile, descrive undici parchi eolici scelti da Legambiente in sei regioni italiane, ognuno accompagnato da mappe interattive con informazioni sulle caratteristiche degli impianti, sui territori oltre a consigli utili su dove dormire, mangiare e su quali borghi e luoghi storici e artistici visitare.