L'emergenza sanitaria finirà? Al Governo senza essere votati stanno bene così

Ora abbiamo un Capo, come chiedono da tempo tantissimi italiani, un capo solo che ha messo in riga tutti i partiti. Pare un nuovo comandante in capo che non si chiama come alcuni nostalgici vorrebbero, che non si può dire, ma che sta riscaldando i cuori di molti italiani tanto a dx quanto a sx. Un uomo forte al Governo che mette in riga anche tutte le potenze europee; che chiama al telefono gli americani ed i cinesi e questi pronti a rispondere. Ma quanto forti siamo diventati? Poi, se non bastasse, avanti col populismo in una ITALIA che ha bisogno di poche e chiare decisioni, ma che nessuno vuol prendere, anche in un periodo emergenziale. Qualche ritocchino qua e là per giustificarsi con l'Europa che caccia i denari, ma guai a dare la parola al popolo che minaccia con i suoi umori nascosti la discesa in piazza contro lo sfascio che vede senza fine. Chi si crogiola al Governo sa che le piazze sono pericolose anche se, spesso, le solleticano quando ciò serve. Questo sarebbe un ruolo da minoranze, ma anche questo è stato superato, aa sx come a dx, con il motto, partito di lotta e di governo. Così ci sta tutto e di più. Eppure siamo ancora una democrazia; eppure andiamo a votare liberamente; eppure diversi media, seppur coartati, ci sono; eppure abbiamo strumenti democratici come il referendum, per poter esprimere il dissenso contro chi predica una cosa al momento del voto e poi ne fa un'altra in virtù di un attualissimo principio costituzionale (art. 67). Dobbiamo tornare ad interessarci e non dire "tanto nulla cambia", pacificamente e chiedere il rispetto delle minoranze come prevede la democrazia. Dobbiamo tornare a fare politica in piazza ed a fare riunioni e protestare se serve soprattutto al momento del voto. Il nostro non è un Capo, è il Presidente del Consiglio, autorevole ma parte di un Consiglio dei Ministri. E tutti costoro devono fare la loro dignitosa parte, in questa Italia che deve riprendere la volontà di esserci. Italia formata regione su regione con le indubitabili diverse specificità..