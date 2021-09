Mobilità sostenibile, se non ora, quando?

L’evento organizzato da Amt in Gran Guardia questa mattina, in collaborazione con il Comune di Verona e ATV, dal titolo “Verona si Muove”, rappresenta un punto di svolta e un primo passo per arrivare, direi finalmente, a una visione nuova di città e di mobilità e logistica ad essa associata.

Parlare di nuove figure professionali come quella del Mobility manager o di MaaS (Mobility as a Service, un nuovo modello di business per l’erogazione di servizi di trasporto che garantisce l’utilizzo, con un solo abbonamento, e grazie alla tecnologia digitale, di un bundle di trasporti pubblici e privati: treni, bus, taxi, car, bike sharing e altro), sembra futuristico e futuribile, invece abbiamo visto che esistono non solo casi concreti (l’esempio toscano di Tiemme Spa e quello emiliano di T-Per Spa), ma addirittura funzionanti da anni.

A Verona ci sono tantissimi servizi destinati alla mobilità, ma quasi sempre non dialogano tra loro e non sono integrati all’interno di un unico ecosistema. Questo significa disperdere dati preziosi, gettare nel cestino la possibilità di ottimizzare i servizi stessi o di ridurre, tra l’altro l’inquinamento atmosferico per la sovrabbondanza di auto circolanti.