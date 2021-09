CNA Veneto Ovest punta sui giovani imprenditori

C<wbr></wbr>NA Next, dopo Milano è il momento di Vicenza. Sarà infatti il capoluogo berico a ospitare venerdì 1 ottobre dalle 14 il decimo evento nazionale CNA dedicato ai nuovi protagonisti nel mondo del lavoro, trasformando <wbr></wbr>idealmente la città nella nuova capitale dell’impresa giovane.

Appuntamento nel salone superiore della BasilicaPalladiana con Generation of Now, così il titolo dell’edizione di quest’anno: l’obiettivo è spronare la generazione dei millennial a riprendersi il proprio tempo dopo l’anno “rubato” dalla grande pandemia, per ritagliarsi il ruolo che meritano nella ripartenza post emergenza.

In programma un pomeriggio di talk, dibattiti, speech ispirazionali, ma anche idee, spunti e visioni grazie ai grandi nomi della politica, dello spettacolo, dello sport della musica e dell’impresa.

Tra le conferme di maggior rilievo, la presenza del capitano della Juventus e della Nazionale italiana di calcio Giorgio Chiellini, che interverrà da remoto per condividere, oltre le sue esperienze di sportivo, anche i retroscena della propria vita di imprenditore, in qualità di socio – assieme all’ex calciatore Claudio Marchisio – della società di comunicazione torinese Mate Agency.

Si partirà dai dati di un’indagine sullo stato di salute e sulle necessità delle giovani imprese italiane condotta in esclusiva per CNA da Quorum/Youtrend, <wbr></wbr>andando a incrociarle con gli asset potenzialmente attivabili grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per tratteggiare insieme un’idea di Paese inclusiva e a misura di giovane.

Questo angolo politico vedrà confrontarsi i deputati Massimo Bitonci, Sara Moretto e Debora Serracchiani, il senatore Gianni Girotto e l’assessore regionale all’istruzione e al lavoro Elena Donazzan; a seguire il presidente nazionale Giovani Imprenditori CNA Marco Vicentini dialogherà con il sottosegretario agli Affari Esteri Vincenzo Amendola, che ha seguito da vicino i lavori per l’approvazione del Piano.