Scegliere casa: i veronesi preferiscono il trilocale

I veronesi scelgono di abitare in trilocali: acquistati o in affitto, è la tipologia di abitazione più in voga nella città scaligera.

È quanto emerge dai dati raccolti dall’inizio dell’anno a luglio 2021 dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

Il trilocale si conferma la tipologia più ricercata nelle grandi città. Anche negli anni scorsi è sempre stata la tipologia più apprezzata, adesso ancora di più alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio.

A Verona quasi il 41% dei cittadini sceglie il trilocale, segue un 34,3% che abita in quadrilocale e un ridotto 12,2% che predilige una soluzione più ampia con 5 o più locali.

I rimanenti optano per un bilocale (24,1%) e una percentuale residua, 0,9%, ha scelto una soluzione abitativa smart trasferendosi in monolocali.

Rispetto a gennaio 2021 si evidenzia un aumento della percentuale di coloro che cercano quattro e cinque locali. Risultano in leggera contrazione le percentuali di richiesta delle tipologie più piccole.

In questo quadro fa eccezione Milano dove il bilocale si conferma la tipologia più richiesta. In leggera diminuzione la percentuale dei monolocali molto probabilmente per effetto del rallentamento della domanda per investimento a causa della pandemia.