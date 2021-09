Donatoni Machine: Coo'ee firma la brand identity e il nuovo posizionamento

Donatoni è un’azienda specializzata nell’assistenza dei mezzi e delle macchine per la pietra, e grazie agli oltre 50 anni di esperienza nel settore è diventata leader e punto di riferimento nella produzione di tecnologie all’avanguardia per la lavorazione del marmo e della pietra.

I prodotti, la serietà e la competenza del personale, lo stretto rapporto con la clientela ed il servizio assistenza qualificata hanno reso Donatoni un marchio riconosciuto, sinonimo di qualità, servizio ed innovazione.

Per Coo’ee, agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, è stato un attento lavoro di analisi e ricerca che ha portato a riunire sotto un’unica brand identity l’evoluzione, i progressi recenti di Donatoni e - in continuità con il passato - l’immagine di come l’azienda vuole affrontare il mercato globale nei prossimi anni.

Le basi su cui poggia questo progetto sono la Mission, la Vision e i Valori di Donatoni: da qui è partito il processo di costruzione del nuovo logo: la D e la V fuse insieme rappresentano l’evoluzione del marchio trattenendo la sua storia. Il posizionamento è invece un inno all’innovazione che parte dall’unione dei concetti di tecnologia e di creazione, applicati alla lavorazione della pietra: «Stone tech creators».