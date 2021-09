Assunzioni: due work experience nell'edilizia

Esev-Cpt, grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e la Regione Veneto, organizza una “Work Experience”, per formare 10 professionisti dell’edilizia con competenze specifiche nella realizzazione di isolamento termico a cappotto. C’è tempo fino a mercoledì 15 settembre per iscriversi.

Esev-Cpt, Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona, si occuperà delle selezioni, a partire da giovedì 16 settembre.

Si tratta di un progetto che si rivolge a persone disoccupate, over 30 e residenti in Veneto. La work experience mette a disposizione un percorso gratuito con tirocinio retribuito, che facilita l’inserimento professionale, rafforzando le competenze dei partecipanti. Il corso di formazione per cappottisti è realizzato in collaborazione con Saint Gobain, leader nel settore delle costruzioni e dei materiali innovativi e sostenibili.

L’obiettivo del progetto «E’ sviluppare competenze e abilità per poter lavorare con tecniche e materiali di nuova generazione per l’edilizia sostenibile -spiega il direttore di Esev-Cpt Giovanni Zampieri-. Il corso sarà incentrato sulla formazione di personale qualificato a progettare e realizzare interventi di risparmio energetico, specializzandosi nei cappotti termici, utili a diminuire in modo sostanziale gli sprechi di calore. La figura svilupperà anche competenze trasversali su lavoro di squadra, comunicazione e problem solving»

Seconda Work Experience di Esev – Cpt: organizzato un altro ciclo di corsi ma questa volta dedicato alla formazione di operatori alle macchine di movimento-terra e demolizione.

Possono presentare la candidatura persone disoccupate, over 30, residenti in Veneto. Si tratta di figure professionali molto ricercate dalle imprese edili e destinate a lavorare nelle imprese stradali che operano all’interno dei cantieri alta velocità, stradali, autostradali e aeroportuali.

Il corso si svolgerà tra Legnago e la zona del Lago di Garda. Le prossime selezioni per i 6 posti disponibili sono in programma martedì 14 settembre dalle 8.30 fino a conclusione della selezione dei partecipanti.

In entrambi i casi, le domande d’ammissione devono pervenire a Esev-Cpt entro il 15 settembre all’indirizzo e-mail esev@esev.it o consegnate a mano nella sede di via Zeviani 8. Per ulteriori informazioni contattare i numeri di telefono 045/523366 e 3454086094.