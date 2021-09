Il mondo delle start up continua a crescere

L’Italia, negli ultimi anni, si sta distinguendo per una forte crescita di start-up, pmi innovative e giovani imprenditori.

È quanto emerge dai dati elaborati da BNP Paribas Cardif in occasione dell’ottava edizione di Open-F@b Call4Ideas 2021 promossa in collaborazione con InsuranceUp.it.

Fino al 26 settembre, start-up, scale-up, giovani studenti e imprese innovative con sede in Italia avranno la possibilità di iscriversi al contest e proporre le proprie idee.

Dopo una prima selezione online da parte di un Comitato costituito da executive del Gruppo BNP Paribas e di

BNP Paribas Cardif in Italia, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, le start-up selezionate presenteranno le loro proposte in una digital battle che si terrà a ottobre 2021.

Le dieci start-up finaliste saranno poi protagoniste dell’evento conclusivo di novembre. I vincitori verranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia.

In Veneto si contano 1.112 unità innovative, a livello nazionale sono 13.962. Una percentuale aumento del +14,2% da inizio anno. Un valore che garantisce il posizionamento della Regione al quarto posto in Italia. Il 66,6% di queste giovani aziende fornisce servizi alle imprese, mentre il 29,8% opera nel manifatturiero.

Le start-up della regione a prevalenza femminile – ovvero in cui le quote e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – rappresentano l’11,5% sul totale regionale, mentre quelle a prevalenza giovanile (under 35) sono il 21,4%.

A livello provinciale, al primo posto si posiziona Padova, con 334 start-up (il 30% del totale regionale).

Seguono, Verona con 224, Treviso con 169, Vicenza con 156, Venezia con 155, Rovigo con 57, Belluno con 17.

Per partecipare a Open-F@b Call4Ideas 2021, il concorso che premia le migliori idee per un’assicurazione più accessibile e più inclusiva, è necessario inoltrare le candidature entro il 26 settembre 2021 tramite il form di registrazione al link: https://www.call4ideas.insuranceup.it/