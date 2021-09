Consorzio Zai, ieri le nomine dei tre rappresentanti

Dai risultati della votazione intercorsa nella giornata di ieri, sono stati eletti Alessandro Castioni con 9 voti, indicato dalla maggioranza; Massimo Mariotti con 9 voti, indicato dalla maggioranza e Giandomenico Allegri con 8 voti, indicato dalla minoranza. Ciascun Consigliere ha espresso due preferenze con voto segreto.

Otto le preferenze anche per un secondo candidato indicato dalla minoranza, Claudio Melotti. La proposta di delibera presentata al Consiglio prevedeva che, in caso di parità, si procedesse con un sorteggio. Sul tema i Consiglieri hanno dibattuto a lungo e si sono espressi anche gli avvocati dell’Ente.

Presentato inoltre, ma non accolto perché ritenuto fuori termine, un emendamento per sostituire alla modalità del sorteggio una seconda votazione, ovvero un ballottaggio tra i candidati ex aequo con 8 preferenze, Allegri e Melotti.

Seguendo il regolamento relativo alle sedute del Consiglio , il presidente della Provincia ha deciso di procedere, infine, con la modalità del sorteggio indicata nella proposta di delibera, e già utilizzata in passato dall’Ente, che ha decretato Allegri quale terzo nominato al Consorzio Zai.