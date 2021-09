Internet casa: prezzi in aumento ma pochi vincoli

Il canone mensile standard è in calo ma tutti gli altri costi salgono. Rispetto a 12 mesi fa, chi vuole cambiare compagnia e navigare da casa con un nuovo operatore Internet dovrà sostenere da subito un costo più elevato. È quanto emerge dallo studio condotto da SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it, considerando le principali offerte online pubblicate sul comparatore offerte Internet casa.

In particolare, rispetto al settembre del 2020, oggi il canone mensile standard delle offerte internet casa si è un ridotto (-11%), calando da 30,5 a 27,1 euro mensili.

Il canone mensile per chi sottoscrive una nuova promozione è viceversa salito (con un incremento del 12%), passando da 22 a 24,6 euro al mese.

Mentre un anno fa il periodo promozionale andava da un minimo di 3 mesi fino a una durata indeterminata, ora le promozioni sono quasi sempre perenni. Dunque, il canone promozionale sarà lo stesso per tutta la durata del contratto e quello standard non verrà mai addebitato.

Attivazione alle stelle e modem di valore più basso. Il costo di attivazione, fino a un anno fa, si aggirava sui 75 euro e veniva inserito nel canone e ripartito mese per mese, di solito in 15 mesi. In questo modo non ci si accorgeva quasi dalla sua esistenza. A settembre 2021, invece, il costo di attivazione incluso nel canone è più che raddoppiato (+106%) raggiungendo una media di 156 euro. La ripartizione avviene in 24 mesi.

Le offerte sono "senza vincoli" ma con un costo iniziale. In alcuni casi, tuttavia, al posto del costo di attivazione si deve sostenere un costo iniziale delle offerte, da affrontare al momento della sottoscrizione e non rateizzabile, in media pari a 51 euro. Deve sostenere un costo iniziale chi, ad esempio, sottoscrive un'offerta internet wireless, per coprire i costi di installazione e dei dispositivi di connessione. Tale contributo iniziale viene talvolta richiesto anche per le offerte Internet casa tradizionali.

Il modem incluso nella maggior parte delle promozioni ora ha un prezzo più basso (-36%). Un anno fa il suo valore era di circa 75 euro mentre oggi è di 48 euro. Si sono moltiplicati, inoltre, i servizi di TV in streaming che vengono proposti in abbinamento o regalati con gli abbonamenti per la connessione Internet, contribuendo a far aumentare il valore delle offerte.