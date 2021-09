Fondazione Cariverona punta sull'innovazione sociale

Si sono concluse le Social Innovation Academy di FutureUp! Il progetto della Fondazione Cariverona realizzato in collaborazione con SocialFare – Centro per l’Innovazione Sociale, per stimolare la nascita di iniziative di Innovazione Sociale su diversi territori tra cui Verona.

Appuntamento il 9 settembre 2021 al Teatro Ristori di Verona, dalle 14.30, per l’evento "FutureUp! Opportunity Day", un pomeriggio dedicato ai talenti in cui verranno premiate le migliori idee di innovazione sociale.

12 team selezionati fra i gruppi di lavoro che si sono costituiti nel corso delle Academy presenteranno soluzioni innovative progettate per rispondere alle sfide sociali dei rispettivi territori.

Sono stati selezionati 170 studenti, professionisti, pensionati, appartenenti o meno ad enti ed organizzazioni del terzo settore, interessati a sviluppare in team progettualità innovative in risposta alle sfide sociali del territorio, che vedono a comune denominatore il tema della digitalizzazione, mettendo in pratica immediatamente e con il supporto degli esperti le competenze e i metodi acquisiti nel corso del programma.

Ognuno dei 6 laboratori dell’Academy ha visto tutti i partecipanti seguire 5 giornate di formazione, acquisendo competenze che potranno trovare valorizzazione nel bando della Fondazione Cariverona dedicato all’Innovazione Sociale pianificato per la seconda parte del 2021.

In palio 6 premi da 4mila euro ai migliori pitch, uno per ogni Academy svolta, selezionati da una giuria di esperti del settore: Laura Orestano, CEO di SocialFare, Flaviano Zandonai, Sociologo e Innovation manager, Anna Fiscale, CEO di Quid, Andrea Limone, Presidente di PerMicro e Marta Cenzi, Responsabile delle Attività Istituzionali di Fondazione Cariverona.

Alle sei categorie a cui viene conferito il riconoscimento, si aggiunge il Premio del Pubblico che verrà deciso live dai presenti all’evento, sia in Teatro ma anche per chi seguirà da remoto la diretta streaming: sarà possibile scegliere il pitch che più li avrà colpiti, dando così la possibilità ad un Team di aggiudicarsi tesoretti del valore di 500 euro.

L’Opportunity Day sarà anche l’occasione per dialogare con Filippo Manfredi, Direttore Generale Fondazione Cariverona, e Laura Orestano, CEO SocialFare, dell’importanza e del valore dell’innovazione sociale, oltre alla presenza di momenti di intrattenimento grazie alla Compagnia Nazionale di Improvvisazione e il live sketcher Lele Gastini.

È possibile partecipare a FutureUp! Opportunity Day, in presenza, previa registrazione Eventbrite, o seguendo la diretta streaming sul canale Facebook di Fondazione Cariverona. Per la partecipazione in presenza è necessario essere muniti di GREEN PASS.