Maltempo: risarcimenti per 3,5milioni nell'est veronese

In forte crescita assicurazioni e risarcimenti in agricoltura. I ripetuti e pesanti danni nel Veronese dovuti al maltempo, inducono i coltivatori ad assicurarsi. Nel 2021, polizze per 421,2milioni di euro.

Sono i dati forniti da Codive (Condifesa Verona Soc. Coop. Agicola) che, inoltre, segnala risarcimenti alle imprese agricole per 3,5milioni. La percentuale si concentra nel territorio dell’Est veronese, di recente, colpito da maltempo con grandine e trombe d’aria.

«Analizzando la zona dell’Est veronese -sottolinea il direttore di Codive, Michele Marani- interessata dalla tromba d’aria di agosto, sono stati risarciti 3,5milioni di euro a beneficio di 401 aziende agricole dei Comuni di Soave, Montecchia, San Bonifacio, Illasi, Colognola ai Colli, Tregnago e Roncà. L’evento ha causato danni consistenti a vigneti e strutture. E’ uno dei tanti esempi che dimostrano che il sistema della gestione del rischio, in agricoltura, funziona, in maniera eccellente e tutela il reddito aziendale delle nostre aziende socie».

Il clima imprevedibile e i danni sempre più ingenti inflitti alle coltivazioni, hanno reso sempre più evidente l’esigenza di prevenzione. Infatti, 2.931 agricoltori hanno assicurato produzioni, allevamenti, vivai e strutture, per 421,2milioni. 42milioni in più, rispetto al 2020, con un aumento del valore assicurato dell’11%.

«Sono molto contento -commenta Luca Faccioni, presidente di Codive Verona-. Questo vuol dire che gli agricoltori sono sempre più sensibili in merito alla tutela del proprio reddito. L’assicurazione deve essere intesa come uno dei costi produttivi per chi si occupa di agricoltura considerando anche il clima altalenante: ii questi ultimi tre anni, le nostre aziende agricole hanno ricevuto risarcimenti per più di 118milioni di euro».



Gli agricoltori della provincia scaligera hanno scelto l’assicurazione per tutelare le proprie coltivazioni, in particolare uva da vino per ben 158,5 milioni di euro, il 18% in più rispetto allo scorso anno. Una dinamica che si accompagna a un’importante crescita delle assicurazioni delle strutture dell’11,7% (34,8milioni). Una scelta sulla quale ha inciso l’aumento degli episodi di vento forte e trombe d’aria degli anni scorsi.



Assicurati anche mais e oleaginose che hanno registrato un incremento di 17milioni di euro di valore arrivando a un totale di 28,4milioni di euro.

I cereali, invece, sono cresciuti del 4,2% a 8,8milioni di euro.

In aumento anche il valore assicurato sulla frutta cresciuto del 9% a 63,2milioni di euro. Stesso sugli ortaggi e le colture industriali con un valore in aumento del 22% a 18,2milioni di euro.



Crescono del 4% le assicurazioni sui vivai (68,7milioni) mentre si mantengono stabili quelle sul tabacco a 31,5milioni (+2%).