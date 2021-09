L'economia in ripresa nonostante i danni da covid

La droga finanziaria produce i suoi effetti. Stampare carta moneta ilude tutti che siamo più ricchi, il PIL si riprende , il debito non conta, è solo una faccenda del futuro remoto! I soldi nei conti degli italianici sono per quasi 1800 mld Ecco che la ripresa è alle porte. Una ripresa impetuosa, quella italiana, stando ai dati che tutti i principali istituti di indagine riferiscono, meglio delle previsioni fatte dal Governo. Ripresa da consumi e non strutturale, ma sempre ripresa. Eppure, gli italiani qualche cruccio ce l'hanno, uno in particolare legato al Covid-19 che di questi tempi anima qualche piazza: una recentissima notizia sugli effetti dei vaccini tratta dal sito Affari Italiani, sul numero dei morti . Questo dato fa molto riflettere chi come me ha fatto il siero anti COvid-19. farà riflettere soprattutto chi sarà costretto a farlo per avere il green pass, dato che il Governo non crede di estendere i tamponi come strumenti di contrasto della diffusionne del virus. Il giornale on line pubblica e commenta (ad ora mi pare l'unico) i dati AIFA, l'organismo che riceve le segnalazioni sugli effetti indesiderati del siero. Non dico di più per non agitare spettri. Leggetelo e se del caso preoccupatevi anche voi. Intanto l'economia riprende e con essa la borsa, le aziende sembrano fatturare a più non posso ed il lavoro non manca. Sarà, però i giovani preparati vanno all'estero. In Italia non viene premiata la bravura, pochi soldi a pioggia per tutti.. Lo stellone italico brilla per il turismo e la pace sociale resiste pur non mancando scaramucce sui no vax. Lo spirito vacanziero non è intaccato per cui i turisti sono contenti e spendono. Tutto sta andando bene dicono a Cernobbio dal loro lato, ma Draghi non c'è andato ed ha lasciato senza parole , le sue, i molti che volevano tirarlo per la giacca.Noi invece resistiamo e assistiamo increduli al lento sfacelo dell'Italia da cui nemmeno i furbi si salveranno.