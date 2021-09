Model Expo, tamponi gratuiti per i ragazzi dai 12 ai 17 anni

Veronafiere pensa anche ai giovani modellisti con un’iniziativa ideata per consentire la visita di Model Expo Italy in piena sicurezza, senza preoccupazioni e spese aggiuntive per le famiglie.



Oggi e domani, bambini e ragazzi dai 12 ai 17 anni ancora sprovvisti di Green pass potranno effettuare un tampone rapido gratuito direttamente in fiera, esibendo il biglietto della manifestazione al punto medico allestito davanti all’ingresso Re Teodorico, in viale dell’Industria.



Dal 6 agosto, infatti, per accedere agli eventi fieristici, dai 12 anni di età è necessario esibire il Green pass o, in alternativa, certificazione dell’esito negativo di un tampone, eseguito nelle 48 ore precedenti.



«Model Expo Italy, la fiera del modellismo n°1 in Italia, ha da sempre un grande pubblico di ragazzi appassionati che non volevamo deludere, specialmente in questa edizione della ripresa – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –. L’ulteriore spesa per i tamponi avrebbe potuto precludere ad alcune famiglie la possibilità di vivere questa manifestazione e così Veronafiere ha deciso di coprire l’intero costo dei test antigenici per i visitatori più giovani».



In caso di necessità, anche i maggiorenni potranno usufruire del punto tamponi rapidi all’ingresso Re Teodorico, pagando il prezzo ministeriale calmierato pari a 15 euro.



Clicca qui per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e sulle misure di prevenzione anti-Covid19 all’interno del quartiere fieristico.