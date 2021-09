Macfruit Rimini: ci saranno 12 espositori veronesi

Partito il countdown per il Macfruit di Rimini, il piu’ grande salone della frutta e verdura Made in Italy con curiosità e nuove tendenze. Appuntamento dal 7 al 9 settembre dove saranno presenti anche 12 espositori veronesi.

Un anno difficile per il settore a causa del clima altalenante: piogge e grandine al nord, siccità al sud hanno causato una netta diminuzione della produzione ortofrutticola. Percentuali in ribasso proprio mentre cresce nel mondo la richiesta di cibi salutistici, la voce più importante dell’export agroalimentare Made in Italy.

Proprio in questi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l’eccezionalità degli eventi calamitosi avvenuti in alcune regioni con le gelate dell’8 e 9 aprile scorsi.

All’apertura del Macfruit di Rimini Il 7 settembre (ore 10), Coldiretti renderà nota l’analisi su “2021, l’anno nero della frutta Made in Italy” con l’impatto sulle imprese e sulla spesa delle famiglie ma anche con le strategie per salvare un settore determinante per l’economia, la salute e l’ambiente con l’emergenza Covid che spinge la svolta green nei consumi.