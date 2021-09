ISSA PULIRE torna in presenza a Veronafiere dal 7 al 9 settembre

ISSA PULIRE è l’unica fiera in Italia, e tra le più importanti al mondo, ad accogliere l’intero settore della Pulizia professionale, offrendo al mercato una proposta merceologica completa, in materia di macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica, per le attività di sanificazione. Ad ISSA, saranno presenti i più grandi gruppi internazionali, le aziende leader del settore, presentando le soluzioni più innovative, al servizio degli operatori del pulito. Oltre a ciò, le più importanti imprese di servizi e associazioni del settore condivideranno le proprie conoscenze ed esperienze, in tema di pulizia, nei settori HO.RE.CA., Sanità, Grandi Hub, Sicurezza e molto altro.

Oltre trent'anni di storia ed esperienza al servizio degli operatori delle pulizie fanno di ISSA PULIRE l'evento di riferimento per il cleaning professionale. La fiera è parte del network internazionale di manifestazioni a marchio ISSA PULIRE, sostenuto dalle associazioni di categoria ISSA e Afidamp.

Come sta il settore delle pulizie?

La fiera ha commissionato una ricerca alla società Data Hub, per indagare lo stato di salute del mercato del cleaning. I risultati rilevano un settore in positiva crescita, anche come conseguenza della pandemia, che ha intensificato la necessità di igienizzazione e sanificazione.

Il 47% delle aziende intervistate reputa che nel 2020 il settore sia cresciuto, evidenziando un saldo positivo pari a +22%, mentre il 25% delle aziende percepisce il settore in decrescita. L'area geografica che più ha risentito del trend positivo è il Nord Italia.