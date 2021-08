Cantina Valpolicella Negrar è oro nelle migliori Cantine cooperative italiane 2021

Anche nel 2021, Cantina Valpolicella Negrar è prima nella classifica delle migliori Cantine cooperative italiane 2021, stilata dall'autorevole periodico tedesco Weinwirtschaft, che, dal 2010, valuta le cooperative vinicole italiane, escluse quelle dell'Alto Adige, in quanto, classificate a parte.

Dopo il primo posto, conseguito negli anni 2016-2017-2019, siamo al quarto “oro”, ottenuto da Cantina Valpolicella Negrar. La consegna ufficiale dell’attestato avverrà, il prossimo 26 agosto, da parte dal direttore della Rivista, Hermann Pilz, durante la premiazione, che si terrà a Deidesheim, Germania, nelle mani di Silvia Minoccheri, che cura l'area commerciale tedesca.

«È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, che premia il lavoro, svolto dai nostri Soci e dalla Cantina, ma, che soprattutto fa vincere il territorio, in cui si riconoscono generazioni di viticoltori della Valpolicella classica», così Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar.

Importante sapere che la valutazione dei vini a concorso, da parte di “Weinwirtschaft”, riguarda l’eccellenza, la territorialità e il gusto dei consumatori, relativamente a sei vini, per ciascuna cantina cooperativa in gara, suddivisi in tre categorie: Best Seller, linea Top, e Specialità Regionale.

La Cantina di Negrar aveva inviato a Neustadt/Weinstrasse, i seguenti vini: Per la categoria Best Seller:

Valpolicella Ripasso Doc Classico Superiore Cantina di Negrar 2019 (punteggio 88); Amarone della Valpolicella Docg Classico Cantina di Negrar 2018 (punteggio 89); Valpolicella Doc Classico Superiore Domini Veneti 2019 (punteggio 86).

Per la categoria Top:

Valpolicella Doc Classico Superiore Verjago Domìni Veneti 2018 (punteggio 91);

Amarone della Valpolicella Docg Classico Domìni Veneti Jago 2015 (91).

Per la categoria Specialità regionale:

Recioto della Valpolicella Docg Classico Domìni Veneti Moron 2016 (punteggio 89).

«Oltre la metà del vino italiano oggi è prodotto da cantine cooperative, che, sempre più, rispondono alla domanda dei consumatori di avere nel bicchiere vini di alta qualità, in grado di raccontare il territorio, come dimostra l'attenzione riservata da Weinwirtschaft alle Coop vinicole italiane, per cui ci sentiamo, a pieno titolo, interlocutori strategici, nel garantire un futuro competitivo al sistema vino Italia», commenta al riguardo Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

I numeri della Cooperativa

I numeri della Cooperativa: 88 anni di storia; ad oggi, 244 soci, che coltivano oltre 700 ettari di vigneto, in prevalenza in collina, di cui 139, dedicati alla viticoltura biologica; produzione: circa 10 milioni di bottiglie, l’anno, di vini del territorio: Amarone – denominazione coniata, negli anni '30 del 1900, nella bottaia della Cantina –, Ripasso, Recioto, Valpolicella Classico e di altre zone veronesi Doc. Una grande risorsa, per la Valpolicella e per il Veronese, l’attività di Cantina Valpolicella Negrar, che, con i suoi importanti vini, dà forza all’economia locale e porta il nome di Verona nel mondo.