Debutta lo specchio-palcoscenico di Metalco Active

Metalco Active, una delle aziende della multinazionale trevigiana Metalco, ha installato al Parco del Mare di Rimini, il primo specchio-palcoscenico per gli allenamenti di sportivi, atleti, ballerini che, grazie al nuovo brevettato dispositivo, Urban Mirror, potranno controllare direttamente i loro allenamenti, le loro performaces, i loro errori aiutandosi a migliorare.

Uno specchio-palcoscenico dotato di luci, video integrato, collegabili agli smartphone per trasmettere musica in streaming e classi di allenamenti live. Installato in una location che è una vera fucina delle idee del mondo del benessere, un'area destinata agli amanti dell'attività fisica dove si possono trovare aree attrezzate per gli allenamenti, camminate, corse, campi di beach volley e da padel, il nuovo impianto di Metalco Active seguirà, verosimilmente, i successi del progetto My Equilibria destinato a portare all'aperto tutti gli sportivi.

Tutte le attrezzature in questione che si snodano attorno ad un albero di 7 metri realizzato in cemento ultraperformante con caratteristiche simili al metallo, possono ospitare fino a 30 persone contemporaneamente con svariati tipi di esercizi. Un nuovo modo di interpretare l'esercizio fisico all'aperto già installato da Miami (ben mille mq) a Singapore, da Milano a Montpellier, da Washington a Malaga, a Milano che porterà Metalco Active ad essere leader nel settore dell'arredo urbano sportivo all'aperto nel mondo.